Руководитель Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев встретился с участником СВО

Исполняющий обязанности Главы Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев встретился с участником специальной военной операции Гасаном Абидиновым, находящегося дома из-за ранения, полученного в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Молодая семья Абидиновых проживает в селении Верхнее Казанище.

Уллубий Ханмурзаев поблагодарил бойца за мужество и стойкость характера и отметил, что все заботы и бытовые вопросы семей военнослужащих рассматриваются и решаются в приоритетном порядке.

Также руководитель муниципалитета взял на личный контроль вопрос трудоустройства его супруги. Семья Абидиновых выразила благодарность за проявленное внимание.

Руководитель муниципалитета еще раз подчеркнул, что все просьбы и пожелания военнослужащих будут выполняться по мере возможности.