Общество

Руководитель ансамбля «Дети Кавказа» Марьям Казимова выступила на митинге-концерте в поддержку жителей Донбасса

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На митинге-концерте в поддержку российской армии и жителей Донбасса, который в эти минуты проходит в Махачкале на площадке перед Аварским театром, выступила художественный руководитель Детско-юношеского ансамбля «Дети Кавказа» Марьям Казимова. «Дорогие дагестанцы, многогранно талантливая молодежь республики, сегодня я от лица творческой интеллигенции региона и участников ансамбля “Дети Кавказа” выступаю со словами поддержки политики нашего президента. Мы отдаем свою надежду Луганской и Донецкой народным республикам. Мы за мир во всем мире!», – заявила Казимова.

Источник: Мирмол

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