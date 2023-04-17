Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД поделился ожиданиями от предстоящего послания Главы Дагестана

Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов считает, что послание Сергея Меликова Народному Собранию – это важное мероприятие, в рамках которого глава республики представляет свои идеи и стратегию развития региона на ближайшее будущее.

«Ожидается, что в послании главы республики будет отражена общая картина состояния региона, а также будут представлены планы и стратегии для его развития. Естественно будут затронуты актуальные вопросы по улучшению экономического климата, в том числе привлечение инвестиций в регион, поддержка развития малого и среднего бизнеса. И Агентство, как звено между государством и бизнесом, должно стараться сделать все от нас зависящее для их реализации», — прокомментировал Гусейнов.

Источник: Мирмол