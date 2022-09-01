Руководитель Агентства информации и печати РД принял участие в открытии детского сада в Карабудахкентском районе

В Карабудахкентском районе открылся детский сад №33 «Мир Детства» на 250 мест. Поздравить детей и взрослых приехали руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов, глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев и представили администрации района. После торжественного открытия и перерезания ленточки гостям провели экскурсию, они осмотрели медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с самыми строгими современными требованиями, просторный и чистый пищеблок, также оснащенный современным автоматизированным оборудованием, музыкальный и физкультурный зал, которые оборудованы всеми необходимыми предметами для занятий.

Махмуд Амиралиев подчеркнул, что благодаря открытию детсада создано 82 рабочих мест, в том числе руководящего состава – 3, педагогических работников – 23. Абдуразак Джамалутдинов подарил детскую познавательную и развивающуюся литературу детскому саду. Отметим, строительство детского сада «Мир Детства» велось в рамках реализации национального проекта «Демография» в целях обеспечения доступности качественного дошкольного образования и создания новых мест для решения вопроса ликвидации очередности в дошкольных организациях.