Руководитель агентства информации и печати РД поздравил бизнес-сообщество республики с Днем российского предпринимательства

Руководитель агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов поздравил дагестанских предпринимателей с профессиональным праздником. «Сегодня бизнес-сообщество России празднует день российского предпринимательства!

С праздником Вас, уважаемые представители бизнес-сообщества. Несмотря на тяжелые годы ковидных ограничений и санкций в отношении нашей страны, желаю Вам стабильности, уверенности в завтрашнем дне!

В медиа отрасли республики также сформировалось активное профессиональное сообщество предпринимателей, которые создают новые проекты в области медиа на условиях конкуренции, при этом формируются новые рабочие места в регионе.

Особо хотел бы обратиться с поздравлениями к дагестанским товаропроизводителям. Именно Ваш труд способствует развитию региона. В эти тяжелые времена для бизнеса, коллеги из средств массовой информации решили поддержать Вас. И в этой связи, хотелось бы анонсировать проекты СМИ в поддержку дагестанских товаропроизводителей.

Если вы производите продукты или оказываете услуги или выполняете работы, которые так или иначе связаны с Дагестаном – о Вас обязательно расскажут в республиканских газетах.

В поддержку дагестанских товаропроизводителей телерадиокомпанией РГВК «Дагестан» уже стартовал новый проект «Сделано в Дагестане», — сказал Абдуразак Джамалутдинов