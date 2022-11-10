Руководитель Агентства информации и печати Дагестана поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

«Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, с праздником тех, для кого делом жизни стало служение Закону, кто каждый день обеспечивает порядок и безопасность в нашей республике.

Являясь одним из ключевых звеньев правоохранительной системы государства, органы внутренних дел ежедневно противостоят преступности, стоят на страже прав и свобод граждан, интересов общества и государства.

Мы никогда не забудем имена и подвиги сотрудников органов правопорядка, отдавших свои жизни за мир и спокойствие в Дагестане.

Особые слова благодарности ветеранам органов внутренних дел, которые вносят немалый вклад в воспитание молодых кадров, щедро делятся своими профессиональными знаниями и богатым жизненным опытом.

И важно не только то, что в органах внутренних дел несут службу профессионалы своего дела, высококвалифицированные специалисты, очень важно, что это люди, для которых чувство долга, понятия чести, справедливости – не пустые слова.

Наде‌жные, смелые, с сильным характером и тве‌рдои‌ верои‌ в закон и справедливость, сотрудники органов внутренних дел неоднократно на деле, без лишних слов доказывали свою любовь к Родине!

Уверен, что вы и впредь будете действовать четко и результативно, решительно реагируя на криминальные вызовы и угрозы безопасности государства и общества, проявляя внимание к людям и готовность прийти на помощь.

Желаю успехов в вашей нелегкой службе, крепкого здоровья и благополучия!» — сказал Руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов.