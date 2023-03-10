Руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов провёл рабочую встречу с коллективами республиканских и муниципальных СМИ города Дербента и Дербентского района

Абдуразак Джамалутдинов обсудил с представителями масс-медиа вопросы перехода национальных изданий под эгиду созданного Этномедиахолдинга «Дагестан».

Также в числе актуальных значились вопросы взаимодействия редакций государственных и муниципальных СМИ Дагестана. В частности, речь шла о необходимости более тесного сотрудничества в части подготовки и тиражирования материалов об известных представителях того или иного этноса Дагестана.

Кроме того, в рамках встречи Джамалудинов вручил диплом Союза журналистов России и Благодарность от Агентства информации и печати РД редактору «Дербентские известия» Татьяне Мусаидовой.

В этом году изданию «Дербентские известия» исполняется 106 лет. Абдуразак Джамалудинов поздравил коллектив редакции и пожелал только хороших новостей.