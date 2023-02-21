Руководитель Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина

«В Послании к Федеральному собранию Президент РФ В.В. Путин особо отметил роль журналистов в условиях специальной военной операции, в частности военных корреспондентов.

Наши коллеги заслуживают такого высокого признания и уважения. Рискуя жизнью, они вместе с солдатами Российской армии отправляются туда, где идут бои, умудряются писать заметки под аккомпанемент разрывающихся снарядов. И это в ежедневном, без выходных и отдыха, режиме.

Благодаря им, военкорам, мы узнаем о том, что творят неонацисты, про героизм наших защитников.

Своим трудом они в очередной раз доказывают, что у журналистики – особая миссия. Журналистика – это высокая степень ответственности и определенный груз обязательств», — сказал руководитель ведомства.