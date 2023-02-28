Руководитель агентства информации и печати Абдуразак Джамалутдинов прокомментировал выступление председателя правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова в парламенте

«Одной из тем, которой премьер-министр уделил особое внимание, стала закупка учебников на родных языках.

Это очень актуальный вопрос. И предложение главы кабмина – это шаг к формированию новой устойчивой к вызовам современности языковой политики в республике, к формированию благоприятных условий для развития родных языков. Нам всем необходимо помнить, что начиная со школьной скамьи важно развивать в детях любовь к родному слову, уделять внимание чистоте и грамотности национальной речи.

Подчеркну, одной из важнейших задач Агентства является сохранение родных языков. Наши коллеги в национальных СМИ десятки лет работают над популяризацией родного языка, говорят о необходимости бережного отношения к нему. И каждый их материал – это история», — отметил Джамалутдинов.

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/abdurazak-dzhamalutdinov-berezhnoe-otnoshenie-k-ya-zyku-neobhodimo/