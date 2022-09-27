Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов посетил в Кизляре межрайонный пункт сбора мобилизованных

Алексей Гасанов поговорил с призывниками, ознакомился с условиями, созданными в пункте для мобилизованных, в том числе и с работой медицинской комиссии.

Напутствуя мобилизованных дагестанцев, которые отбывают уже сегодня, Алексей Гасанов пожелал им успешно выполнить поставленные задачи и вернуться домой к родным и близким.

Глава Кизлярского района Аким Микиров рассказал Руководителю Администрации Главы и Правительства РД о совместной работе с духовенством, главами сельских поселений, силовым блоком по части реализации поручений главы республики в рамках мобилизационных мероприятий.

Алексей Гасанов со своей стороны положительно оценил предпринимаемые Кизлярским и Тарумовским военкоматами меры, назвав их показательными среди других муниципалитетов севера республики.