Руб — садпе эхIттият э

Руб йирхIуб — садпе эхIттият э джаллабурис кьанди аттархьуная COVID-19 агъа итталигьас. Фас пучина хаб гъайшая ме иттал джурегъилди, хъара ппара инсанарил алзиянди ая. Миштти идегуна хIуькуматин курарил алеттарис тIалаб аркьая ме итталин руб йирхIучин, иттал хаб йирхIасе пуна. Амма ме кардин ая учин шартI, руб йирхIа вахттунихъди адигуна гудж дакьуна, гьер инсанди гьертти учин кIилилди аркьагъилди вакцинация.
Курбанова Тамам Даудовна э Агъул райондин са мактабиъ кар аркьая бицIи классарин мегIелим.Чин алихьуне суал ме кардихъас Тамам Даудовнайис, фи ният, кьастт айчин мин руб йирхIубахъас.
— Тамам Даудовна, ассаламу алейкум! Агьал ая COVID-19 агъа итталин рубухъас фишттин фикирар ая ве?
— Ва алейкум ассалам! Час ме итталин рубухъас хабар йина уйи че мактабин хIатти Гюлбагар Рамазановнайи, йирхIучин идже хьасе пуна, амма зун цIайи ппара фикир акьундава ме кардихъас. Фикьас пучин, майдин вазала шиникквар мактабиас фарта вахттуни ме иттал яваш хьуна уйи. Агьал унихьа ме иттал хаб гъайшая, иттаттар ппара вея агъай. Хъара кьанди Москвайиас адина уйи зе чипхар Рамазанов Артур, духттур-онколог Московский областиъ ая Муховице агъа шагьурдин са больницайиъ кар аркьаф. Ми агъай уйи агьал гъайшиная иттал штамм «дельта» хъара четинф э агъай. Руб йирхIуб — садпе кумак э гьер инсандис, хъара гьертти са учихъас суман фикир акьуна кканде сасрабурихъасра. Миштти идегуна агьал са захъас фикир акьуна экьвас вейдава, зун хIуькуматин кардил але инсан, шиниккварихъай кар аркьаф, илдешар ая, хулаъ хизанар ая, зас мебур джалла багьа э. Агьал зун хIезурди ая ме руб йирхIас.
Гасукаева Наибет