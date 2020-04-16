Здравоохранение

РЦИБ и Городская клиническая больница получили от меценатов оборудование и медикаменты

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Республиканский центр инфекционных болезней и Махачкалинская городская клиническая больница получили лекарства и медицинский инвентарь от Сулеймана Керимова.

Это вторая партия помощи от благотворителя. Первый груз приехал 11 марта в Дербент. В общей сложности Керимов потратил на помощь дагестанским медикам 1,5 млрд рублей.

Владелец частного медучреждения «Лекарь старый» Магомед Ибрагимов подарил для нужд Городской клинической больницы четыре аппарата ИВЛ. К благотворительному марафону присоединилось и руководство Советского района столицы.

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