Рсбике Толубаева: «Я старалась воспитать сына только на чувствах патриотизма»

Сегодня большое значение уделяется в стране вооруженным силам. Многие солдаты –срочники понимая, как важна победа в специальной военной операции, продолжают службу в рядах вооруженных сил РФ по контракту. Контракт для солдата дает много возможностей, к слову, он уже имеет определенный заработок, и может участвовать в боевых действиях, выполнять боевые задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов. Теперь он настоящий защитник своей Родины.

Один из таких контрактников –наш земляк Арсен Муратович Толубаев. Он был призван военным комиссариатом на срочную службу летом 2022 года. Для него служба началась на территории западно-сибирской равнины в Югре. После того, как началась служба в рядах Российской Армии им был подписан контракт.

– Арсен у меня единственный ребенок, и я его воспитала на традициях отцов и дедов, всегда старалась внедрить в него чувства патриотизма. Для него самое главное было и остается — оберегать честь Родины, как великой, так и малой, – говорит мама Рсбике Казманбетовна.

Окончив школу имени Абдул-Хамида Джанибекова, Арсен поступает в Дагестанский государственный колледж при правовом академии, на юридическое отделение.

– В школе на протяжении всех ученических лет Арсен зарекомендовал себя как старательный, прилежный ученик. Он – отличный собеседник. В нем развито чувство коллективизма, взаимной поддержки. Ответственно и добросовестно выполнял обязанности в классном коллективе, радовался успехам товарищей. Никогда не добивался своего за счет других или во вред им. В нем есть чувство патриотизма, – говорит классный руководитель Арсена Карина Рашидовна.

Она тоже переживает за своего ученика и в то же время очень гордится им, как настоящим защитником Родины.

Арсен сегодня участник специальной военной операции. Он стоит на обороне российской территории от украинских нацистов.

До службы в вооруженных силах он работал в фольклорно-этнографическом ансамбле «Айланай». Так что он и человек творческий, который немало сделал для развития национальной культуры.

Сегодня мы верим в победу российских военнослужащих и желаем нашим землякам, да и не только им, скорейшего возвращения домой с победой.

Источник: Голос степи