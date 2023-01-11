Рождественское мероприятие прошло в Дагестане

10 января в Русском драматическом театре им. М. Горького в городе Махачкала состоялось Рождественское мероприятие. Его организатором выступила Махачкалинская епархия, совместно с Миннац Дагестана и Министерством культуры РД.

В числе других гостей на мероприятии присутствовал и вице-премьер Дагестана Муслим Телякавов. Он поздравил всех участников торжества с праздником, а также зачитал приветственный адрес от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

«Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отечественным традициям», — говорилось в приветственном обращении.

В ходе Рождественского мероприятия состоялся показ спектакля «Двенадцать месяцев», вручение грамот и дипломов участникам XXXI Международного конкурса » Красота Божьего мира» и многое другое.