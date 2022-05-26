Ростуризм: турпоток в Дагестан в 2022 году может достичь 1,5 млн туристов

«Уже в этом году мы понимаем, что туристическая инфраструктура будет на пределе возможностей принимать туристов. Мы ожидаем плюс 30% к туристическому потоку прошлого года, очередной рекорд. Я думаю, что здесь будет более 1,5 млн туристов», — сказала Догузова.

По ее словам, сегодня региону не хватает гостиниц разной категории «звездности» и разного формата — от капитальных отелей на берегу моря до кемпингов.

«Нужно активнее объединять усилия, чтобы обустраивать различные туристические маршруты, организовывать зоны отдыха, смотровые площадки со всем необходимым, начиная от санитарных зон и заканчивая местами для фотографирования, чтобы все это было комфортным и безопасным», — добавила глава Ростуризма.

По итогам 2021 года турпоток в Дагестан впервые превысил 1 млн человек, рост по отношению к предыдущему году составил 29,1%. Для создания современной туристической инфраструктуры в настоящее время в республике формируются пять кластеров: Дербент, Сулакский каньон, Ачикольские озера, а также прибрежный и горный кластеры. Прибрежный кластер будет сосредоточен на развитии пляжного туризма.

Источник: ТАСС