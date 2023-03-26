Ространснадзор по Дагестану напоминает об ответственности за перевозку пассажиров без лицензии

Согласно действующему законодательству России, лицензирование перевозок пассажиров автобусами вместимостью более 8 мест для сидения, помимо водителя, является обязательным, в том числе при перевозке пассажиров на коммерческой основе, по заказам и для собственных нужд. Об этом сообщает территориальный отдел государственного автодорожного надзора по РД МТУ Ространснадзора по СКФО.

Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1616 определен порядок получения лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Так, согласно указанному документу соискатель лицензии через единый портал государственных услуг в лицензирующий орган направляет заявление установленного образца, копию приказа о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, копию договора о проведении медицинских осмотров водителей, если автобусы не являются собственностью соискателя, то копии документов, подтверждающих основание владения.

Владельцам (лицензиатам) в случае изменения сведений о государственных регистрационных номерах автобусов, увеличения/уменьшения количества автобусов необходимо подать заявление в лицензирующий орган для внесения соответствующих изменений в Реестр лицензиатов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 января 2023 года оплата пошлины за предоставление государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами до конца 2023 года отменена.

Перевозка пассажиров без лицензии попадает под административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст.14.1.2 КоАП РФ в виде штрафа от 50000 рублей до 400000 рублей, а при повторном совершении административного правонарушения – с конфискацией транспортного средства или приостановления деятельности на срок до 3 месяцев (ч.2 ст. 14.1.2 КоАП РФ).

Перевозка пассажиров автобусами, не внесенными в Реестр лицензиатов, является нарушением лицензионных требований, за которое ч.3 ст. 14.1.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером до 100 тыс. руб.

Совершение дорожно-транспортного происшествия с человеческими жертвами автобусом, не внесенным в Реестр лицензиатов, является грубым нарушением лицензионных требований, за которое ч.4 ст. 14.1.2 КоАП РФ в отношении должностных лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в размере семидесяти пяти тысяч рублей; на юридических лиц – двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Источник: РИА Дагестан