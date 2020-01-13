Рост производства стекла в республике позволит трудоустроить до двухсот человек

Руководитель пресс-службы Минэкономразвития РД Зарема Уразаева проинформировала СМИ об увеличении производительности стекловолоконной продукции в Дагогнях и возможности трудоустройства до двухсот человек в рамках инвестиционной программы.

С этого года в планах расширить производство по программе инвестпроекта на базе завода «ДагестанСтеклоТара», для реализации которой имеются средства в размере около 1,8 миллиардов руб.

Также Уразаева рассказала о планах проекта, об установлении новой печи, которая будет производить 240 т за сутки, где производительность стеклотары за год увеличится на 216 миллион штук разных размеров.

За прошлый год экспорт стекловолоконного производства в республике вырос почти на два раза и составил 245 миллионов рублей, а на внутреннем рынке объемы достигли до семисот миллионов рублей.

Предприятие ОАО «ДагестанСтеклоТара» в Дагогнях — единственный производитель продукции из стекла в нашем регионе.