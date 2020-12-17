Росстат включит лекарства для больных COVID-19 в мониторинг цен в 2021 году

Росстат включит лекарства, которые предназначены для лечения больных COVID-19, в ежемесячный мониторинг цен в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата.

«С 2021 года Росстат начнет ежемесячно отслеживать цены на азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис), витамин Д3. Все эти медикаменты используются при лечении больных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Росстат мониторит цены на 43 лекарственных средства в ежемесячном режиме. 19 из них входят в список жизненно важных препаратов (ЖВНЛП), в том числе верошпирол, ксилометазолин (галазолин), аспирин, эналаприл, бисопролол и ряд других. Пять новых лекарств, цены на которые будут отслеживаться с начала 2021 года, также входят в список ЖВНЛП.

С апреля 2020 года Росстат начал отслеживать изменение цен на 10 препаратов в еженедельном режиме. Это анальгин, бромгексин, валокордин, линекс, офтан катахром, ренни, троксерутин, мазь флуоцинолона ацетонид и суспензия «Алмагель».

Согласно данным Росстата, медикаменты подорожали на 1% за ноябрь (к октябрю 2020 года) и на 8,45% за 11 месяцев (январь — ноябрь 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).