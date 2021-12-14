Россияне с антителами смогут получить COVID-сертификат

Граждане, переболевшие коронавирусом, смогут сдать тесты на антитела и получить сертификат, если они болели после 1 января 2021 года. Об этом заявила в понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она уточнила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат, «но сроком действия в полгода».

Голикова добавила, что идет много обсуждений о необходимом уровне антител. «Мы специальным образом запросили ВОЗ об использовании тех или иных показателей антител. Ни ВОЗ, ни одна из стран не меряют количество антител и не устанавливают по этим антителам достаточные или недостаточные уровни защиты» , — заключила она.

Кроме того, Голикова сообщила, что россияне, привившиеся иностранными вакцинами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации на полгода после теста на антитела.

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела и также получить сертификат сроком действия полгода», — сказала она.

Голикова добавила, что получить сертификат на полгода после теста на антитела также смогут привившиеся вакциной «Спутник V» граждане России, которые находятся за границей, в том числе в Абхазии и Южной Осетии, на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Источник: ТАСС