Сегодня, продолжая свою историческую миссию борьбы с фашизмом, в ходе спецоперации Россия ведет праведную битву с теми, кто вынашивал агрессивные планы против страны.

Об этом в рамках своего выступления на параде ко Дню Победы сказал глава региона Сергей Меликов: «В первых рядах, на самых ответственных направлениях – дагестанцы, как прирожденные воины. По боевому пути воинов-победителей идут их внуки и правнуки, освобождая Донбасс, Украину от коричневой чумы. Наши ребята сражаются героически, умело, с полным пониманием правоты своего дела».