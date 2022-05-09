Общество

Россия ведет праведную битву с теми, кто вынашивал агрессивные планы против страны

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Сегодня, продолжая свою историческую миссию борьбы с фашизмом, в ходе спецоперации Россия ведет праведную битву с теми, кто вынашивал агрессивные планы против страны.

Об этом в рамках своего выступления на параде ко Дню Победы сказал глава региона Сергей Меликов: «В первых рядах, на самых ответственных направлениях – дагестанцы, как прирожденные воины. По боевому пути воинов-победителей идут их внуки и правнуки, освобождая Донбасс, Украину от коричневой чумы. Наши ребята сражаются героически, умело, с полным пониманием правоты своего дела».

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