Сегодня Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия — зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими продуктами питания. Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего потребления.

Потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в нашей стране в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков.

Существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности России играет агропромышленный комплекс Дагестана. Наша республика входит в число регионов-лидеров по поголовью овец и коз, крупного рогатого скота, по производству винограда, риса, овощей, плодов.

Внутренний рынок России надежно защищен, риски для продовольственной безопасности страны исключены.