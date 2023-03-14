Россия отметит День воссоединения Крыма с Россией

«Совсем скоро вся страна отметит День воссоединения Крыма с Россией, День Росгвардии и День моряка-подводника

Поэтому делюсь с вами ближайшими мероприятиями для молодежи:

Когда? 17 марта 14:00

Где? г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 170, ДагПатриотЦентр

Показ документального фильма о подлинной истории российских военнослужащих и жителей ДНР и ЛНР «Что мы защищаем?». Также в рамках Всероссийского проекта диалоги и героями пройдет встреча с военнослужащими, участниками Специальной военной операции.

Когда? 18 марта 14:00

Где? г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, 31 «г», Исторический парк «Россия – моя история»

Молодежный квест и экскурсия в музее с участием волонтерских организаций, Российского движения детей и молодежи, школьников и студентов.

Когда? 19 марта 15:00

Где? г. Махачкала, Парк им. Ленинского Комсомола

Возложение цветов к памятнику воину-освободителю, выступление почетных гостей. В акции примут участие представители молодежных организаций, кадеты, «Движение первых» и другие», — поделился информацией министр по делам молодежи Камил Саидов.