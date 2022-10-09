Россия отмечает День воинской славы, посвященный победе советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в битве за Кавказ

9 октября 1943 года завершилось одно из переломных сражений Великой Отечественной войны. 442 дня советские войска, ведя тяжелейшие оборонительные и наступательные бои в сложнейших условиях, смогли сорвать планы гитлеровского командования и очистить территорию Кавказа от противника.

По итогам кровопролитных сражений более 850 тысяч советских бойцов удостоились медали «За оборону Кавказа».

Сегодня мы – потомки, гордимся этими подвигами, воспитываем на героических примерах нашу молодежь. Особое внимание уделяется поисковой работе, направленной на сохранение военного наследия и исторической памяти.

Поисковый отряд «Кавказ», входящий в Дагестанское региональное отделение «Поискового движения России» проводит большую работу по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, устанавливает имена и судьбы погибших и пропавших без вести защитников Отечества.

В рамках празднования 79-й годовщины завершения Битвы за Кавказ поисковики Дагестана организовали военно-историческую реконструкцию. Участники реконструкции воссоздали исторический эпизод сражения частей Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве за освобождение Кавказа.

Кроме этого, в ближайшие дни в историческом парке «Россия – Моя история» пройдёт молодёжный исторический квест «Битва за Кавказ».