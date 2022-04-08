Россия не уйдёт из ООН

Изоляция РФ невозможна

Главной темой заседания ООН 5 апреля в Нью-Йорке стала украинская Буча. Этот пригород Киева сейчас активно используется украинской стороной в информационном противоборстве против России. Уже на протяжении нескольких дней украинские информационщики режиссируют там постановочные видеоролики, заполняют ими всё мировое информационное пространство. Конвейер лжи работает на полную катушку.

Стоит отметить, впрочем, что руководители ООН не обвиняли напрямую ни одну из сторон конфликта – международная организация планирует вести расследование. Однако будет ли оно объективным? Тем более, учитывая то, что украинская сторона уничтожит все улики, которые могли бы указывать на неё.

Российский постпред Василий Небензя в своём выступлении донёс главные тезисы происходящего и смысл спецоперации до мирового сообщества: «Мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекавший кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. А для этого надо вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая, пожирая Украину, со временем начала бы пожирать и Россию».

Конечно, стоит понимать, что западное сообщество выступает против России единым фронтом, и это сказывается в том числе и на поддержке российской стороны в ООН. Однако экономическое и сырьевое влияние России на страны ЕС уже сейчас оказывает свою роль в некоторых действиях американских вассалов – действуют они не так решительно, как того хотелось бы украинским властям. Именно для этого и нужны фейки из Бучи – чтобы изолировать Россию, а Европу заставить направлять вооружение всё в больших и больших количествах.

Россию не получится убрать из ООН, как бы того ни хотелось американцам. Россия – постоянный член Совета Безопасности ООН наряду с США, Китаем, Великобританией и Францией. Все эти страны – ядерные державы. Это основа современной мировой геополитической архитектуры. Если Россия будет заблокирована в ООН, то в этой организации больше нет никакого смысла. Эта платформа нужна прежде всего для диалога между ведущими странами мира с возможностью «высказаться» и остальным. Да, Америка будет пытаться сделать нахождение России в ООН максимально некомфортным, но исключение невозможно.

Организация Объединённых Наций – это своего рода «дитя войны». Договорённость о создании ООН была достигнута в Ялте в ходе встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля. В основе организации должен был быть принцип единогласия стран-постоянных участников. Только у пяти стран в ООН есть право вето – это опять-таки Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. И Зеленский думает, что благодаря ряду фейков ему удастся выдавить Россию из ООН? Даже думать и призывать к такому с его стороны глупо.

Изоляция России невозможна. Из ООН Россию никто не сможет вытеснить, так же, как не смогут вытеснить Россию из Европы, потому что Европа зависима от России. И если Россия может развернуться в сторону Азии, в сторону Востока, то Европа тем самым сократит свой экономический потенциал ввиду отказа от взаимовыгодного сотрудничества. Я уже даже не говорю о том культурном наследии России, которое невозможно будет выдавить из мирового пространства – как бы этого кому-то ни хотелось.

Даниил Безсонов