Образование

Российское общество «Знание» организует первые всероссийские Просветительские игры для старшеклассников!

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Российское общество «Знание» организует первые всероссийские Просветительские игры для старшеклассников! Игры включают шесть тематических треков, чтобы проявить себя: знание, наука и технологии, культура и искусство, социальная ответственность, история, спорт. Интеллектуальные викторины, творческий конкурс публикаций в социальных сетях, конкурс социальных проектов, киберспортивные турниры ждут конкурсантов. Шесть лучших участников от каждого региона объединятся в сборную команду и будут приглашены на финальные состязания в Москву!

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Российского общества «Знание»: igry.znanierussia.ru, которая открывает доступ к расписанию состязаний и рейтинговой таблице. Региональный этап игр начнется 2 апреля, при этом заявки принимаются до 20 апреля.

Среди призов не только путешествия мечты по самым красивым уголкам России, но и бонусы «Другого дела», которые можно будет обменять на стажировки в ведущих российских компаниях.

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