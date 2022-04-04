Российское общество сплотилось вокруг Президента Владимира Путина

Согласно социологическим данным, сегодня на вопрос доверия Президенту Владимиру Путину утвердительно отвечают восемьдесят один процент опрошенных россиян. Эти показатели превышают цифры его поддержки, которые были на выборах весной 2018 года. Такому уровню поддержки от населения способствовали решения Президента России касательно признания ЛНР и ДНР, о проведении специальной войсковой операции на Украине, а также социальные и экономические решения. И согласно социологическим опросам на конец марта 2022 года, 89% опрошенных граждан доверяют Российской армии. Эти и другие факты позволяют сделать вывод о том, что все информационно-санкционные усилия Запада тщетны и никакого раскола общества в России нет.

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