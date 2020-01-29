Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) начат прием заявок на гранты в рамках реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

С 9 января 2020 года начат прием заявок на участие в конкурсном отборе получателей грантов на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его доли в условиях цифровой экономики, а также по разработке технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации.

Компании-разработчики отечественного программного обеспечения могут получить грант на разработку и доработку программного обеспечения в рамках перспективных информационных технологий, важных для развития Российской Федерации. На такую поддержку будет выделено 1,47 млрд руб. Сумма гранта на проект составит от 10 млн до 500 млн. руб. при предоставлении софинансирования в объеме не менее 50% от общей сметы проекта.

Заявки на грант можно подать до 28 февраля 2020 года с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов по московскому времени по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 4. Вся необходимая конкурсная документация размещена на сайте РФРИТ https://xn--h1apajh.xn--p1ai/konkursnyy-otbor-2020.

Контактное лицо для обратной связи с компаниями-разработчиками – консультант отдела развития сектора ИКТ услуг Управления по развитию электронного правительства и координации информатизации Минкомсвязи РД Ихласов Д.Д., 8(8722) 51-03-64