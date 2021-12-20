Российский интернет-форум «Кавказ» начал свою работу в Махачкале

20 декабря на базе исторического парка «Россия — моя история» стартовал Российский интернет-форум «Кавказ». В рамках форума состоялось пленарное заседание «Цифровая трансформация регионов. От идеи до реализации», где, по словам врио министра цифрового развития Дагестана Тамерлана Буганова, будут подведены итоги первого этапа реализации программы цифровой трансформации. В обсуждении приняли участие в режиме ВКС замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, представители некоторых регионов России и другие. Организатором форума, который продлится в течение двух дней, выступает Министерство цифрового развития Республики Дагестан.

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