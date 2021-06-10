Российский император и Дагестан

В 2022 году будет отмечаться 350-летие со дня рождения Петра I – царя, преобразившего Россию, внесшего вклад как в историю страны в целом, так и в развитие отдельных её городов и поселений.

Петр I, первый российский император, без сомнения, является одной из самых популярных фигур российской истории. Этому есть множество причин: активная внешняя политика, внутренняя политика, приведшая к глубочайшим переменам во всех сферах жизни общества, длительность правления, а также неординарная личность царя.

Период между 1695 и 1722 годами вместил в себя практически все Петровские преобразования. Страна превратилась из окраины Европы в мощнейшую империю с современной армией, флотом, развитой экономикой.

Император Петр I осуществил в 1722-1723 годах (лично император принял участие только в кампании 1722 года) Персидский поход, также он известен как Каспийский, в юго-восточное Закавказье и Дагестан, где уже долгие века хозяйствовала Персия.

13 августа русские полки торжественно вступили в Тарки, где были с почетом встречены шамхалом. Алды-Гирей подарил Петру серого аргамака в золотой сбруе.

3 сентября 1722 года жители Дербента торжественно встретили русскую армию. В России дагестанцы видели надежного защитника от произвола персов, турок и разбойников.

Результатом знаменитого Каспийского (Персидского) похода Петра I явились значительные территориальные приобретения России в Прикаспии. По Петербургскому мирному договору с Ираном в 1723 г. к России отошли «в вечное владение Дагестан, Ширван, Мазендаран, Гилян и Астрабад», т.е. практически все западное и южное побережье Каспия. Возникший же на этой почве конфликт между Россией и Турцией, также претендовавшей на Каспийское побережье, был урегулирован в 1724 г., когда в силу заключенного между этими государствами Константинопольского договора: Турция лишалась права иметь владения на побережье Каспийского моря, и оба государства не должны были посягать на независимость Ирана. Турция признавала все завоевания России в Прикаспии, а Россия — завоевания Турции в западном Закавказье. Таким образом, была укреплена безопасность юго-восточных границ России.

В народной памяти Дагестана образ Петра крепко связан с историей региона. Этому способствует культурно-просветительская работа, направленная на сохранение традиций и формирование исторических представлений. Немалая роль в этом принадлежит историческим местам, связанным с Петром Великим.

В 2015 году, в старейшем городе России Дербенте, после масштабной реставрации открылся Ансамбль уникальных историко-культурных объектов древнего города. Он пополнился очередным памятником исключительной важности — музейным комплексом «Домик ПетраI», воссозданный на месте стоянки, в которой останавливался российский государь во время Персидского похода 1722 года.

Находясь в Дербенте, император жил в построенной по его приказу крохотной землянке. Вокруг руин еще в XIX в. был построен павильон с колоннами и памятной надписью. После революции объект был забыт, но к 2000-летию города он был реконструирован, расширен и превращен в музей. Откопанный фундамент землянки защищен специальной витриной, которая позволяет рассмотреть его со всех сторон.

Летний домик Петра Великого является точкой туристического маршрута по Дербенту.

Деятельность по сохранению исторических мест в Республике Дагестан призвана защитить традиции и историческую память народа.