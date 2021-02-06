Российский футбольный союз поможет развитию футбола в Дагестане

5 февраля текущего года заключено соглашение между Российским футбольным союзом, Министерством спорта РФ, Федерацией футбола в Дагестане и Республикой Дагестан. Соглашение подписывалось с участием врио главы республики Сергея Меликова, президента РФС Александра Дюкова и председателя дагестанской Федерации футбола Будуна Будунова.

Как известно, сейчас реализуется общенациональная стратегия развития футбола в России и данное соглашение будет реализовываться в рамках данного проекта и проекта «Спотр — норма жизни».

Сергей Меликов и руководитель минспорта РФ Олег Матыцин выразили уверенность, что дагестанский футбол может иметь хорошие перспективы, учитывая факт того, что Дагестан — спортивная республика.

В рамках соглашения в Дагестане в ближайшие 4 года будет построено больше 90 стадионов, из которых 4 стадиона — на 1500 мест; будут подготовлены тренеры и судьи, а также организованы крупные соревнования — Студенческая и Школьная лиги по футболу. Учителя физкультуры также будут проходить повышение квалификации в Академии РФС.