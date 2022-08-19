Российский экспортный центр подвёл итоги Всероссийской премии «Экспортёр года» в СКФО

Дагестанские предприятия оказались в числе победителей и призёров Всероссийской премии «Экспортёр года» в Северо-Кавказском федеральном округе. Так, ООО «Дагестан Стекло Тара» признано лучшим экспортёром в сфере промышленности.

В сфере базовой продукции агропромышленного комплекса первым стало дагестанское предприятие ООО » Юг-Продукт», в номинации «Ответственный экспортёр ESG» гран-при у АО «Кизлярский коньячный завод». Помимо этого, завод дважды удостаивался бронзы в номинациях » Новая география» и «Экспортёр года в сфере готовой продукции АПК».