«Российский экологический оператор» обновил функционал системы

Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» в рамках осуществления мониторинга нарушений в сфере обращения с ТКО посредством IT-системы «РЭО Радар» (далее – Система) провела обновление функционала Системы.

В рамках проведения технических работ был изменен номер телефона горячей линии: 8 (800) 551-31-20. Горячая линия начнет принимать обращения граждан в прежнем режиме 08.04.2020.

На данный момент для приема обращений граждан по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами доступен сайт: radar.reo.ru.