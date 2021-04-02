Российский бизнес вернулся к показателям прибыли допандемийного периода

В 71 регионе России зафиксирован рост деловой активности. Обороты российского бизнеса вернулись к допандемийным показателям и даже превысили их. Согласно исследованиям FinExpertiza, выручка отечественных компаний за первые два месяца текущего года на десять процентов превысила прошлогодние показатели за аналогичный период. Лидером среди регионов по степени деловой активности стал Дагестан, затем Республика Алтай и Тамбовская область. Однако, среди регионов есть субъекты с обратной динамикой. Среди антилидеров — Нижегородская и Белгородская и Сахалинская области.

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