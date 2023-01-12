Российские школьники познакомятся с процессами измерения, анализа и прогнозирования атмосферных явлений с помощью технологий на «Уроке цифры»

С 16 января по 5 февраля 2023 г. в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по технологиям, которые предсказывают погоду. Стратегический партнер и разработчик его содержания — компания «Яндекс».

Мероприятие регулярно проводится АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

«Яндекс Погода ежеминутно просчитывает прогноз на основе анализа больших данных и искусственного интеллекта, а специалисты сервиса работают над улучшением точности прогноза. Мы знакомим детей с их рабочим процессом и наглядно рассказываем о современных технологиях и профессиях, — отметил директор по развитию образования Яндекса Сергей Бражник. — Наши эксперты стараются отказаться от сухой теории в пользу разбора реальных задач в игровой форме. Мы хотим показать, что каждая специальность важна и увлекательна по-своему».

«Развитие кадрового потенциала в сфере информационных технологий сегодня играет ведущую роль в процессах цифровой трансформации государства. Для обеспечения подготовки специалистов ИТ-отрасли важно уже со школьной скамьи знакомить детей с профориентационными проектами в области технического творчества. Новый «Урок цифры» по технологиям, которые предсказывают погоду, покажет ребятам увлекательный мир сервиса Яндекс Погода, который уже завоевал доверие пользователей. На уроке школьники узнают, как происходит обработка метеорологических данных и формируется прогноз погоды, а обучение в игровой форме поможет им закрепить приобретенные навыки», — сказала директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«В России живут сотни тысяч талантливых любознательных ребят, которые интересуются технологиями, машинным обучением и даже создают свои ИИ-решения – это подтверждается большим количеством государственных и частных инициатив, конкурсов и олимпиад в области ИТ. Ни для кого не секрет, что искусственный интеллект давно и прочно вошел в нашу повседневную действительность, поэтому крайне важно стимулировать интерес подрастающего поколения к технологиям, которые со временем могут перерасти в дело всей жизни.

Новый «Урок цифры» от Яндекса получился действительно интересным и не только помогает с легкостью делать первые шаги в ИТ, но и расширить свои компетенции школьникам более взрослого возраста», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

На «Уроке цифры» детям объяснят, чем занимаются метеоролог, инженер данных, аналитик данных, специалист по вычислительной математике, специалист по машинному обучению и менеджер проекта. Ученикам расскажут, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и как в этом помогает искусственный интеллект.

Приступить к занятию можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями. Прохождение урока занимает от 10 до 30 минут и органично впишется в школьную программу по информатике, географии, природоведению или математике. Задания делятся на три уровня сложности в зависимости от возраста школьников: для младших, средних и старших классов.

«Урок цифры» проводится в России с 2018 года. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, доступные как для изучения в школе, так и для самостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.

12 января 2023 года в 10:00 по московскому времени пройдет вебинар для педагогов, на котором спикеры расскажут подробнее об уроке и заданиях для учеников. Вебинар будет доступен по ссылке https://вебинар.урокцифры.рф