Вакцинация, Общество

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала предоставление двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха

Оставить комментарий

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений единогласно поддержала рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавируса, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха.

Рекомендации были разработаны в рамках поручения Президента России Владимира Путина. Согласно документу, работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных дней. Подписанные рекомендации направлены в регионы.

Также читают:

В Дербенте волонтеры помогают пожилым и малоимущим...
Новости о вакцинации от коронавируса разместят на ...
Определен состав дирекции Международного молодёжно...
Забота о пожилых людях - дело непростое

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *