Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала предоставление двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений единогласно поддержала рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавируса, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха.

Рекомендации были разработаны в рамках поручения Президента России Владимира Путина. Согласно документу, работодателям рекомендовано предусмотреть в коллективных договорах или локальных нормативных актах предоставление работникам, проходящим вакцинацию против COVID-19, двух оплачиваемых выходных дней. Подписанные рекомендации направлены в регионы.