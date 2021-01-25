Российская компания DDoS-Guard ответила на нападки американских СМИ

Американские СМИ обвиняют компанию в продаже данных клиентов российским госструктурам. В американских СМИ писали о том, что компания DDoS-GUARD поддерживала сторонников бывшего президента Трампа в попытке захватить Капитолий.

Еще одно обвинение было связано с тем, что DDoS-Guard предоставляла услугие крупной американской социальной сети Parler.

Собственники сервиса ответили на обвинения следующим: «Наша компания столкнулась с давлением со стороны американской прессы, которая пытается навязать нам различные теории заговора и маскировку услуги хостинга под услуги защиты клиента от DDoS-атак. Даже если бы мы оказывали услуги хостинга социальной сети Parler, зачем нам это скрывать и обманывать мировое сообщество? Также на нас вешают предоставление всех данных наших клиентов российским госструктурам. Это совершенно не так. Во-первых, политика конфиденциальности не позволяет нам передавать данные клиентов. Во-вторых, мы не храним никакую информацию о клиенте помимо личных данных, которые клиент вносит при регистрации на нашем сайте. В том числе это могут быть неактуальные данные. Например, вымышленное имя или номер телефона».

Компания действительно оказывала услуги Минобороны России, но, по словам владельцев, это такой же договор, как и все остальные.

Владельцы DDoS-GUARD заявляют, что единственная политика для них — это сетевой нейтралитет и компания не имеет отношения ни к одному политическому движению.