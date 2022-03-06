России нужна поддержка своих граждан, а не стран ЕС

С момента начала военной операции на территории Украины по решению главнокомандующего и Президента России Владимира Путина внутри российского общества закономерно происходят дискуссии и обсуждения. Понятно, что не все граждане страны понимают такое решение: часть населения даже не имеет реального представления о политической географии и важности принимать стратегические решения на опережение: до того, как тебе поставят шах и мат.

Однако осуждение решения страны через СМИ звёздами, представителями бизнеса или иных сфер по закону военного времени трансформируется в предательство, обнаруживает лицемерие.

Национализация в Украине сопровождалась оранжевой революцией, жестокими убийствами граждан страны, заключением оппозиционеров, сносом памятников и мемориальных комплексов, а также жестоким и пренебрежительным отношением как к ветеранам ВОВ, так и к самому знаковому дню — Дню Победы. Данные события происходили также резонансно — их освещали СМИ во всем мире, однако никто не осуждал власти Украины в радикализме, национализме и тем более в длительной войне на Донбассе.

Возникает резонный вопрос: почему дочь представителя власти СССР, внучка ветерана ВОВ, имеющая украинские корни, молчала все эти годы националистской и милитаристской трансформации Украины и решила осуждающе высказаться о специальной военной операции?

Можно было бы считать, что её волнует судьба народа Украины, если бы она ранее тоже высказывалась о происходящих там политических метаморфозах. Однако ввиду отсутствия постоянного интереса к этому народу, кажется, что в действительности её больше смущают неудобства, возникающие из-за охлаждения международных отношений по факту введения экономических, финансовых санкций.

Стоит помнить, что Ксения Собчак в первую очередь шоумен, живущий за счёт скандалов и сплетен, а ни разу не патриот своей страны и радетель за мир.