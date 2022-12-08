«Россети» завершили первый этап реконструкции главного центра питания Махачкалы

Группа «Россети» завершила первый этап реконструкции подстанции «Махачкала», которая входит в тройку крупнейших питающих центров Дагестана.

Полностью работы будут завершены в 2025 году, говорится в сообщении холдинга.

На первом этапе удалось смонтировать 59 единиц нового оборудования и модернизировать распределительное устройство 110 кВ: установлены элегазовые выключатели и разъединители, современные трансформаторы напряжения, комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе.

Также ввели в работу новое комплектное распределительное устройство 10 кВ.

В дальнейшем планируется полностью обновить оборудование открытого распределительного устройства 330 кВ.

Реконструкция питающего центра проводится без ограничения энергоснабжения потребителей, отметили в компании.