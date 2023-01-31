«Россети» увеличат расходы на модернизацию электросетей в Дагестане

Группа «Россети» в 2023 году увеличит втрое объем средств, выделяемых на модернизацию и развитие электросетей в Дагестане.

Сергей Меликов и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили первоочередные меры для обеспечения бесперебойной работы, модернизации и развития сетевого комплекса республики.

Было отмечено, что электропотребление в Дагестане растет: нагрузка энергосистемы текущей зимой превысила 1,5 ГВт, что является рекордным значением. Существует проблема износа сетевого оборудования, возникшая из-за многолетнего недофинансирования инвестиционных и ремонтных программ. Все это на фоне ухудшения погодных условий в начале января стало причиной существенных нарушений электроснабжения. Всего энергетики группы «Россети» устранили 317 повреждений, из них 138 – на бесхозных объектах и в сетях.

Разработана программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, направленная на кардинальное изменение ситуации. Утвержденный Минэнерго России документ предусматривает до 2025 года реконструкцию 66 подстанций и линий электропередачи 35-110 кВ. Мероприятия обеспечены финансированием на 25%. Совместно с органами власти ведется работа по определению источников в отношении оставшегося объема необходимых средств.

Помимо программы повышения надежности в распределительном комплексе планируются мероприятия для подключения к сетям новых потребителей, включая новые очистные сооружения в Дербенте. Кроме того, будут проведены работы в магистральных сетях: модернизация системы плавки гололеда на подстанции 330 кВ «Махачкала», замена коммутационного оборудования на подстанции 330 кВ «Чирюрт».