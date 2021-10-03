“Россети Северный Кавказ» восстанавливают энергоснабжение части потребителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана

Сегодня, в середине дня, произошло технологическое нарушение на высоковольтной линии 110 кВ «Шамильское — Анцух». Без электроэнергии временно остаётся часть потребителей Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана.

3 бригады филиала «Дагэнерго» в составе 12 специалистов и 3 единиц спецтехники оперативно приступили к восстановительным мероприятиям. Специалисты прилагают все усилия, чтобы в короткие сроки восстановить свет в домах жителей, оставшихся без электричества.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.