«Россети Северный Кавказ» восстанавливают энергоснабжение части потребителей Махачкалы

Вчера из-за возгорания камышей произошло технологическое нарушение на ПС 110 кВ «Приморская», которое спровоцировало отключение электроэнергии части потребителей Редукторного посёлка г. Махачкалы.

На место происшествия были направлены подразделения МЧС по Республике Дагестан, которые локализовали возгорание.

В мероприятиях по устранению технологического нарушения на энергообъекте участвуют три бригады энергетиков Махачкалинских городских электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго», задействовано три единицы спецтехники. Аварийно-восстановительные работы лично контролируются начальником Махгорсетей Гаджи Султановым, который находится на территории подстанции.

Энергетики прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления энергоснабжения оставшихся без электроэнергии потребителей.

Источник: Дагестанская правда