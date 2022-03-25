«Россети Северный Кавказ» обнаружили в Дагестане очередное хищение электроэнергии майнинг-фермой

«Россети Северный Кавказ» продолжают активную работу по предотвращению случаев хищения электроэнергии при добыче криптовалюты. Очередной крупный факт майнинг-энерговоровства выявлен 24 марта этого года в с. Кироваул Кизилюртовского района Республики Дагестан в ходе совместных мероприятий энергетиков с правоохранительными органами республики.

На территории объекта «ТСН Восход» рабочей группой обнаружено 560 аппаратов для добычи криптовалюты. Также установлено вмешательство в работу прибора учёта посредством хакерской программы «граббер», при помощи которой была зачищена память счетчика и стерты данные о реальном потреблении энергоресурса.

Объем «похищенной» электроэнергии превысил 1,5 млн кВт/ч. Сумма ущерба, причиненная незаконными действиями майнера электросетевому комплексу, оценивается более чем в 3 млн рублей.

Аппараты для майнинга изъяты сотрудниками правоохранительных органов республики. Проводится доследственная проверка.

Энергетики напоминают: неучтённое потребление электроэнергии напрямую влияет на качество и надёжность электроснабжения потребителей и является основной причиной энергопотерь. Хищения энергоресурса могут провоцировать технологические нарушения на оборудовании, влияют на качество напряжения в сети.

Кроме того, незаконное потребленное электроэнергии влечёт как уголовную, так и административную ответственность.

Напомним, Дагестан является лидером среди регионов СКФО по количеству майнинг-ферм, незаконно потребляющих электроэнергию. За последние три года «Россети Северный Кавказ» выявили в макрорегионе более 60 фактов майнинг-хищения энергоресурса, свыше 40 из них – в Дагестане.