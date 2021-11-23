«Россети» открыли ключевой центр питания для Северного Кавказа

«Россети» открыли центр питания 500 кВ мощностью 668 МВА. «Алания» вошла в тройку крупнейших питающих центров региона.

Новый центр питания и отходящие от него линии электропередачи до подстанции «Невинномысск» в Ставропольском крае позволяют не только покрыть дефицит мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах, но и обеспечить экспорт в соседние государства, сообщает ПАО «Россети».

Кроме того, внедрена группа управляемых шунтирующих реакторов 500 кВ для компенсации реактивной мощности магистральной электрической сети и обеспечения допустимых уровней напряжения в прилегающей сети. Для минимизации рисков нарушений в работе в осенне-зимний период на объекте смонтирована система плавки гололеда на отходящих линиях 330 и 500 кВ.