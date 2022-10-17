Россельхозцентр по Дагестану охватил защитными мероприятиями свыше 60 гектаров земель

Благодаря усилиям Управления Россельхозцентра по Дагестану свыше 60 тысяч га земель в регионе охвачены защитными мероприятиями, сообщили информагентству в пресс-службе учреждения.

«По итогам первого полугодия 2022 года Россельхозцентром Дагестана была проконтролирована фитосанитарная обстановка на 849 тысяч га сельхозугодий. Основной упор был сделан на борьбу с саранчовыми и грызунами, а также болезнями зерновых, плодовых и овощных культур», – говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме того, обследования охватили почти 77 тысяч га виноградников.

«В республике при участии агрономов филиала проведены защитные мероприятия на 64,252 тыс. га с применением химических и биологических средств защиты растений. В том числе против сорняков было обработано чуть более 17 тысяч га земель, против болезней растений – 23,39 тыс. га, а против вредителей растений – 23,67 тыс. га», – рассказали в пресс-службе управления.

Источник: https://riadagestan.ru/news/selskoe_khozyaystvo/rosselkhoznadzor_po_dagestanu_okhvatil_zashchitnymi_meropriyatiyami_svyshe_60_ga_zemel/