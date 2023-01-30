Россельхознадзор не выявил грипп птиц и другие инфекционные заболевания у погибших на побережье Каспийского моря тюленей

В начале декабря прошлого года в прибрежной полосе Каспийского моря в Республике Дагестан обнаружены погибшие тюлени.

С целью проведения обследования, оценки эпизоотической ситуации и выяснения причин падежа в Республику Дагестан в оперативном порядке были командированы специалисты ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Отобранные ими совместно с инспекторами Россельхознадзора пробы от павших особей были доставлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» и подвергнуты комплексным исследованиям.

Патматериал был проверен методом ПЦР на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза.

В результате исследований полностью исключены перечисленные заболевания, способные протекать в форме эпизоотий и вызывать гибель животных и птиц.

Вместе с тем, 24 января Дагестанский государственный университет со ссылкой на Институт экологии и устойчивого развития сообщил, что предварительной причиной гибели тюленей мог стать грипп птиц.

Россельхознадзор не подтверждает данную информацию. Для выяснения обстоятельств, приведших к подобным заключениям, в указанный институт направлено обращение с просьбой организовать отправку проб патологического материала в референтную лабораторию вирусных болезней птиц ФГБУ «ВНИИЗЖ» для подтверждения диагноза.

Ответ от Института экологии и устойчивого развития ДГУ до настоящего времени не поступил.

Источник: https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216123.html