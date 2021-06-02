Росрыболовство поможет Дагестану с подачей воды в Нижне-Терские и Аракумские озера

Росрыболовство поможет решить проблему измельчения Нижне-Терских и Аракумских озер. Об этом заместитель Председателя Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов говорил с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Василием Соколовым. Разговор также шел о решении других экологических проблем.

Нижне-Терские и Аракумские нерестово-выростные водоёмы — это нерестилища ценных промысловых видов рыб Каспийского моря.

Они расположены в Кизлярском и Бабаюртовском районах. В последние годы в озера плохо поступает вода из Терека, что грозит их существованию и может привести к исчезновению ценных пород рыб.

Василий Соколов отметил: «Росрыболовство очень озабочено данной проблемой, за последние годы продуктивность этих водоемов упала в разы».

В решении проблемы примут участие специалисты Росрыболовства, «Главрыбвода» и ученые «КасНИРХа».