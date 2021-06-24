Роспотребнадзор вынес постановление о запрете богослужений с присутствием людей

Главный санитарный врач Николай Павлов вынес постановление о запрете богослужений с присутствием людей в церквях, мечетях и синагогах. Ритуальные обряды следует проводить лишь в присутствии близких родственников, чтобы не допускать массового скопления людей.

Помещения для проведения религиозных обрядов следует регулярно проветривать, использовать приборы, обеззараживающие воздух, а служителям пользоваться средствами дезинфекции.

Запрет введен 21 июня и будет действовать весь период повышенной готовности.