Вакцинация, Главное

Роспотребнадзор вынес постановление о запрете богослужений с присутствием людей

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Главный санитарный врач Николай Павлов вынес постановление о запрете богослужений с присутствием людей в церквях, мечетях и синагогах. Ритуальные обряды следует проводить лишь в присутствии близких родственников, чтобы не допускать массового скопления людей.

Помещения для проведения религиозных обрядов следует регулярно проветривать, использовать приборы, обеззараживающие воздух, а служителям пользоваться средствами дезинфекции.

Запрет введен 21 июня и будет действовать весь период повышенной готовности.

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