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Роспотребнадзор сообщил, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19

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После прививки от COVID-19 необходимо придерживаться ряда правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. «Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию», — пояснили в ведомстве.

В начале декабря Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить препаратом группы риска — врачей, учителей и соцработников. Четвертого декабря в столице стартовала массовая вакцинация.

Сейчас доступна вакцина «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи вместе с РФПИ. Ее создали на основе платформы вектора аденовируса человека. Препарат показал 95% эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.

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