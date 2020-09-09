Роспотребнадзор рекомендует усилить меры безопасности в связи с увеличением заболевших коронавирусом и внебольничной пневмонией

Управление Роспотребнадзора по РД отмечает повышение коэффициента заболеваемости коронавирусной инфекцией с 0,5, который был отмечен до перехода ко второму этапу снятия ограничений, до 0,6.

Особый рост числа заболевших отмечается в Дербентском, Хивском, Ахтынском, Магарамкентском, Лакском, Кизлярском районах, а также в Махачкале и Кизляре.

В связи с усложнением ситуации Роспотребнадзор направил рекомендации руководству республики с требованием обеспечить:

— изоляцию лиц старше 65 лет с информированием ФСС;

— контроль за соблюдением температурного режима во всех организациях и учреждениях;

— максимальное сохранение дистанционной формы работы;

— усилить контроль руководителей муниципалитетов над проведением дезинфекционных работ в общественных местах.