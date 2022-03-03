Роспотребнадзор рекомендовал сохранить из ограничений только ношение масок и дезинфекцию

Роспотребнадзор в новых методических рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции рекомендовал в условиях распространения омикрон-штамма сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

«Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма «омикрон», рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение приняли с учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов. При этом в ведомстве отмечают, что руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ даны поручения держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции.

Источник: ТАСС